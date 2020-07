CAOS SCUOLE

Il Comune promette 100 assunzioni per venire incontro all'emergenza riapertura nidi e asili comunali a settembre, con tremila bambini a rischio di rimanere a casa. Ieri l'incontro fra i vertici dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, il sindaco Giuseppe Sala, l'assessora al Lavoro Cristina Tajani e quella all'Istruzione Laura Galimberti. Organico, gestione degli spazi e procedure di sicurezza sono le tre questioni discusse. «I servizi all'infanzia sono fondamentali per il rientro a lavoro di tutti a settembre, in particolare delle donne che stanno pagando un prezzo troppo alto in questa crisi», commenta su Facebook l'assessora Tajani, che si è impegnata «a garantire un piano assunzionale adeguato alla situazione straordinaria: 100 nuove educatrici verranno assunte entro settembre e siamo disposti ad ulteriori assunzioni in base alle esigenze che emergeranno dalla ricognizione spazi». Per quanto riguarda i test sierologici per il personale di nidi e materne i sindacati hanno confermato che «sono assolutamente garantiti per tutto il personale».

Friday 24 July 2020

