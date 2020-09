Caos Psg: Neymar positivo con altri due

Il PSG aveva finora annunciato «due sospetti» fra i suoi giocatori. Ieri ha confermato tre casi positivi fra i quali, per L'Equipe - che aveva già diffuso i nomi di Leandro Paredes e Angel Di Maria - c'è anche l'attaccante brasiliano Neymar. Tutti e tre i giocatori sono rientrati da alcuni giorni di vacanza a Ibiza, in Spagna, «dove il virus circola attivamente» precisa il giornale. Non erano gli unici 3 del PSG ad aver scelto Ibiza come destinazione per alcuni giorni di relax dopo la finale di Champions persa con il Bayern. Neymar, Paredes e Di Maria sono già stati posti in quarantena; in serata è arrivata l'ufficialità della loro positività. Il prossimo appuntamento per il PSG è in programma il 10 settembre a Lens, posticipo della 2a giornata di Ligue 1. Se si dovesse aggiungere un quarto caso, secondo le regole della Federcalcio francese, match rinviato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

