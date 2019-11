Caos movida: «Stop notti bianche»

Simona Romanò

«La movida va gestita. Adesso è un fenomeno fuori controllo che, oltre a recare disagi agli abitanti, provoca degrado e problemi di ordine pubblico». Così i comitati cittadini anti-movida selvaggia insorgono e chiedono al Comune «di mettere regole».

I residenti dei quartieri del divertimento sono sul piede di guerra, perché anche d'inverno il caos non dà tregua, dall'happy hour all'alba. Non solo i gruppi storici, dal Comitato Navigli alla Cittadella del Ticinese, da ProArcoSempione al Garibaldi. Ma anche nuove realtà, come il Lazzaretto di Porta Venezia e Sant'Agostino. Tutti all'assemblea del Coordinamento nazionale No Degrado e Malamovida, tenutasi al Municipio 1 per studiare una strategia comune.

RUMORE E RIFIUTI. I disagi sono gli stessi ovunque. Il rumore spacca i timpani: durante un sopralluogo di Gabriella Valassina del Comitato Navigli, lo scorso 24 ottobre, dalla Darsena alle sponde dei Navigli, il fonometro segnava dai 76 agli 80,9 decibel. Ben oltre la soglia dei 50-55 decibel stabilita dalla legge nelle zone residenziali. «Non c'è pace anche dopo la chiusura dei locali, perché i clienti bivaccano in strada. E al mattino, sui marciapiedi, rifiuti e cocci di bottiglie», spiega. Senza trascurare le urla e risse tra ubriachi. «Schiamazzi e liti segnano le nottate all'Arco della Pace - prosegue Franco Spirito di ProArcoSempione - Inaccettabile. In cento metri di strada, abbiamo contato 1500 posti a sedere nei tavolini all'aperto». Un tappeto di bottiglie rotte anche in piazza Sant'Agostino. «Nei weekend le finestre dei palazzi tremano per la musica», dice Maurice Spier del quartiere Lazzaretto.

LE RICHIESTE. Tra le istanze che i comitati cittadini chiederanno al Comune: la chiusura dei dehors a mezzanotte; la realizzazione di un piano acustico; servizi di pattugliamento della polizia nelle strade; divieto del vetro. Il comitato nazionale arriva addirittura a ipotizzare una querela per omissione ai sindaci di tutte le città aderenti perché, secondo i residenti, «non si preoccupano della salute dei cittadini».

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

