Canzoni pop, capaci di arrivare al cuore, ma anche di far vendere 29 milioni di dischi. È il segreto dei The Script, domenica al Forum per recuperare il concerto annullato mesi fa per una malattia del frontman Danny O'Donoghue (i biglietti restano validi).Tre ragazzi irlandesi partiti da Dublino nel 2008 e arrivati dritti al successo, grazie alla spontaneità della loro musica, ma anche del loro appeal: lontani dal cliché della rockstar e rispettosi dei fan. «Siamo cresciuti a Dublino, dove hai ben poco per montarti la testa, anche se sei famoso e il tuo tempo lo passi su un palco anziché a brindare con gli amici al pub», hanno dichiarato. Per questo il pubblico li ama, incurante della critica che a volte boccia il loro sound, definito sfacciatamente pop, come per Freedom Child: quinto disco di carriera, sarà presentato a Milano. All'interno, canzoni che parlano anche di terrorismo o dell'elezione di Donald Trump, evocata in Divided States of America.Al Forum lo show promette effetti scenici particolari grazie agli schermi e al palco. In scaletta tutte le hit, dalle ballate romantiche ai pezzi più energici. (M.Lev.)