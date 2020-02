Canzoni e parole per Laura, la musa di Pasolini

Paola Pastorini

La giovane arte di oggi a prezzi contenuti. È la missione di Affordable Art Fair Milano, format internazionale inventato a Londra nel 1999 da Will Ramsay, che torna negli spazi di Superstudio Più da oggi a domenica.

Alla fiera si danno appuntamento 85 gallerie, italiane e internazionali, e mille opere d'arte di artisti emergenti e affermate tutte vendute sotto i 7.500 euro. Le gallerie new entry sono 31, quelle internazionali 36 (dalla Francia al Giappone), le proposte vanno dalla street art a quella tradizionale, dal digitale, dalla grafica alla fotografia, all'illustrazione. Tra le gallerie, c'è Maroncelli 12, la galleria Deodato Arte con l'italiano MrSavethewall (foto), la Galleria Legart e le opere di TVBOY, celebre per il murales con il bacio Salvini Di Maio. Previsti incontri e uno spazio per i bimbi.

Dal 7 al 9 febbraio. Via Tortona, 27. Ore 11-21; domenica 11-20 - 15 euro. Gratuito agli under 16.

