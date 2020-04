Cantieri, riparte il metrò 4

Greta Posca

Milano risale in metrò. Ripartono i cantieri per i lavori della linea blu, la metropolitana 4, che collegherà il centro a Linate in dodici minuti. Il cantiere è gestito da Salini Impregilo e Astaldi insieme al Comune, a Società M4 e a altri operatori. Salini precisa che si riparte con duecento tra operai, dirigenti e tecnici (su mille) e con precauzioni che consistono nel rilevare la temperatura al mattino all'ingresso in cantiere, a pranzo, all'ingresso in mensa. E poi utilizzo mascherine di protezione, distribuzione di disinfettanti, rispetto della distanza, sanificazione di luogo di lavori dormitori e spazi comuni, riduzione delle persone che viaggiano contemporaneamente sulle navette da e per il cantiere.

Salini Impregilo sottolinea che ha riattivato «tutti i necessari protocolli per far operare i lavoratori nella massima sicurezza e attenzione alla salute». E ancora che si tratta di «misure che rappresentano solo una sintesi delle norme complessive adottate» dal gruppo «a Milano come negli altri cantieri nel mondo, per affrontare l'emergenza sanitaria, per la quale è stata costituita una task force operativa in modo continuativo a livello globale che mobilita fino a 500 persone».

I lavori sono ripresi su tutte e tre le tratte (Est, Ovest e Centro) e sono state avviate «le attività di preparazione al riavvio degli scavi meccanizzati con le Tbm, che andranno a pieno regime la prossima settimana».

I lavori «erano stati interrotti dopo l'ordinanza regionale del 21 marzo che richiedeva la chiusura per 10 giorni e quindi fino al 5 aprile», spiega Salini Impregilo.

«Riaprire i cantieri significa studiare come far continuare il lavoro, continuando la battaglia contro il virus, il contagio, in condizioni di tutela della salute dei lavoratori» chiarisce l'assessore alla Mobilità e lavori pubblici Marco Granelli. «E poi stiamo vedendo la stessa cosa sui 300 cantieri come manutenzione strade, scuole, casa, dissesto idrogeologico, idrico e fognatura. Caso per caso, cantiere per cantiere», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA