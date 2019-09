Cantieri in aule e istituti tra lavori fatti e criticità

La prima campanella è pronta a suonare. E i cantieri nelle scuole, aperti in estate per riqualificare classi e palestre, bagni e giardini sono finiti, o quasi.

Ne sono portati a termine da Palazzo Marino 70 per una spesa di 167 milioni. La maggior parte sono stati ultimati, ma in qualche caso gli studenti dovranno convivere con i muratori, come, ad esempio, alla media Moscati. Contrattempi e ripartenza delle lezioni un po' ad ostacoli. La situazione più critica alla scuola dell'infanzia Stoppani dove nella primavera del 2018 è crollato il controsoffitto: i lavori sono conclusi nell'ala coinvolta dal crollo, ma proseguono al secondo piano. È così cinque classi, in via provvisoria, sono trasferite in Casati. Hanno cambiato location anche i bimbi del nido Canaletto per il restyling al controsoffitto e il rifacimento del bagno. Saranno più impegnativi gli interventi alla elementare di via Ungheria che sarà rimessa completamente a nuovo: gli studenti saranno per un anno in Guerrieri Gonzaga. (S.Rom.)

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

