CANNES «Sveglia! Il mondo è più grande di questo condominio». Lo dice Margherita Buy, la vedova del severo giudice Vittorio (Nanni Moretti), quando riesce finalmente a emanciparsi da un uomo amatissimo ma oltraggiosamente rigido. Un marito che le ha chiesto prove impossibili, troppo aggrappato ai suoi principi per sporcarsi le mani con la vita. I Tre piani di Nanni Moretti - che rimandano ai tre luoghi psichici Io, Es, Super-io sono soprattutto quelli della coppia di magistrati, la linea più riuscita di un film che trasforma i tre atti del romanzo di Nevo da immobiliari in cronologici e dice qualcosa di importante sulla tappa artistica di un regista nato autarchico. Un'opera che mostra il passo incerto di un momento in cui il regista ha deciso di ridurre il suo ingombro nelle inquadrature ma anche, a suo modo, di rivelarsi. Affidandosi a una storia meno personale (ma che in fondo gli appartiene molto), Nanni trova una forma esitante nelle ossessioni della coppia Scamarcio-Lietti e avvolge in uno sguardo affettuoso le paure di Rohrwacher-Giannini, per dire che si può ballare una milonga in strada, tutti insieme. E che va bene anche se non vanno tutti a tempo. (M. Gre.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA