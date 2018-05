Candreva verso l'addio Miranda, aria di conferma

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Candreva sul mercato, verso il rinnovo Miranda. Se per il nazionale brasiliano si è esposto Luciano Spalletti, chiedendone la riconferma con prolungamento di un anno (dal 2019 al 2020, a poco meno di 3 milioni a stagione), tra color che son sospesi c'è sempre Antonio Candreva, in scadenza nel 2020, ma tra i possibili addii di casa Inter nel prossimo mese. Ausilio già focalizzato sul possibile sostituto: Simone Verdi del Bologna. Nel settore esterni d'attacco, seguiti anche Matteo Politano e Federico Chiesa, il sogno quasi (per i 60 milioni di valutazione dei Della Valle) irraggiungibile. Per Lautaro Martinez appuntamento «a inizio luglio - ha chiosato l'agente -, per il ritiro agli ordini di mister Spalletti». Capitolo-Cancelo: al Valencia piace Eder.(A.Agn.)