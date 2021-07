Candoglia, dove nasce il marmo del Duomo

Scoprire il Duomo alle origini, ovvero quando era... montagna. La Veneranda Fabbrica propone la visita guidata alla Cava di Candoglia, nel Comune piemontese di Mergozzo (Vb), in Val d'Ossola, che ha spalancato le proprie porte al pubblico. È possibile per la prima volta fare visita alle cave dove, dal lontano 1387, si estrae il marmo rosa impiegato per la costruzione e restauro della cattedrale.

C'è la Cava Madre, unica attiva, con le varianti di colori da esplorare ogni martedì, venerdì e sabato a luglio; mentre solo martedì e venerdì ad agosto; il sabato alla visita guidata c'è la possibilità di abbinare il museo archeologico di Mergozzo. I tour hanno una durata di circa 90 minuti, il biglietto dai 25 ai 12 euro. Info e prenotazioni www.duomomilano.it. (P.Pas.)

