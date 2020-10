CANDIDATO?

Da X Factor a Palazzo Marino. Nella campagna per il futuro sindaco spunta il volto che non ti aspetti: Marco Castoldi, in arte Morgan. La proposta la lancia a tarda notte Vittori Sgarbi, candidare alla carica di primo cittadino l'ex frontman dei Bluvertigo con la lista Rinascimento. E di primo mattino Morgan aveva già accettato: «La lista secondo me crescerà molto, mi piacerebbe» ha detto al programma di Rai Radio 1 Un Giorno da Pecora. E ha già in mente perfino un pezzo di giunta: «Vorrei avere con me uomini intelligenti. Ad esempio il professor Alberoni, così come Eugenio Finardi, un'altra figura importante». Ha anche le idee chiare so che cosa fare: «Eviterei di distruggere gli apparati della cultura, ripristinare i Navigli. Vorrei una Milano più bucolica». Ha anche lo slogan: «Vota Morgan, ribellirai e ribelliremo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

