Cancelo-day: «Juve, un sogno essere qui Voglio vincere»

Timothy OrmezzanoTORINO - Adesso sì, è ufficiale. Joao Cancelo è un nuovo giocatore della Juventus: «È un sogno arrivare in questo grande club - ha detto l'esterno 24enne portoghese, sotto contratto fino al 2023 per 3 milioni annui -. Inseguo il successo collettivo e individuale. Allegri mi ha chiesto di aiutare la squadra a vincere come negli ultimi anni».Nessuno sconto. Il Valencia ha ottenuto ben 40,4 milioni, pagabili in tre esercizi. Cancelo diventa così il secondo difensore più costoso della storia bianconera dopo Thuram, arrivato nel 2001 per l'equivalente di 41,5 milioni di euro. Più o meno la cifra che il Chelsea vuole versare alla Signora per regalare Rugani a Sarri: la Juve è intenzionata ad accettare, per poi dare l'assalto all'olandese De Ligt.Intanto il Barcellona sembra aver mollato la presa su Pjanic, per il quale è in arrivo un rinnovo con aumento da 4,5 a 6 milioni. I bianconeri sembrano decisi ad aumentare anche l'offerta per Golovin, sfondando il muro dei 25 milioni bonus compresi: «Certi rumours mi lusingano molto - ha detto il centrocampista russo -, ma di queste cose di occupa il Cska Mosca, a cui sono legato fino al 2021». L'operazione, in questo caso, verrebbe finanziata dalla cessione di Mandragora all'Udinese per 20 milioni, con diritto di riacquisto da 24 milioni per i bianconeri.riproduzione riservata ®