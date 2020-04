Campo 87, il cimitero dei dimenticati

Le croci sono bianche, come quelle dei cimiteri di guerra americani. Queste però sono di plastica, materiale che dà l'idea della precarietà di tumulazioni improvvisate. Come in tempo di guerra appunto.

Il campo 87 del Cimitero Maggiore è diventato il cimitero del coronavirus. Gli addetti lavorano di pala e escavatrici, protetti da tute e mascherine. Ci sono 61 fosse con la terra smossa di fresco per altrettanti defunti di Covid. Si tratta di persone le cui spoglie non sono state reclamate da nessu parente. Un cimitero vero, «non fosse comuni - precisa Roberta Cocco, assessore ai Servizi civici del Comune - a ognuno di questi morti abbiamo cercato di dare una tomba».

«È molto importante che ci sia un segnale perché in questa enorme tragedia queste persone non avevano nessuno che poteva occuparsi di loro. Il Comune ha voluto garantire loro uno spazio e una sepoltura con grande dignità».

Le tombe oggi sono 61, «ma questo è un campo molto grande e potremmo arrivare addirittura fino a 600 sepolture. Ovviamente non ce lo auguriamo» ha detto.(G.Obe.)

