CAMPIONI & SPETTACOLO

Luca Uccello

L'incredibile storia di Fabio Quagliarella, del capitano della Sampdoria, diventa un docufilm. Non su quello che è riuscito a fare in campo, con tante maglie diverse e con tanti gol, ma su quello che gli è successo fuori, una brutta storia di stalking.

Una storia incredibile fatta di lettere minatorie, un processo, un poliziotto stalker, le accuse di diffamazione e la rinascita, una nuova giovinezza calcistica. «Non è stato semplice per me riaprire quella voragine, perché di questo si tratta», ha detto Quagliarella. Nel lavoro ci sono le testimonianze di Allegri, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Del Piero, Pepe che lo hanno spronato ad aprirsi come mai prima d'ora, offrendo uno spaccato inedito di un ragazzo travolto da una fatto assurdo, lontano anni luce da lui e dalla sua vita. Il docufilm dura 90 minuti, come una partita di calcio, per raccontare la sua sorprendente verità. «Con il senno di poi - ha raccontato Leonardo Bonucci, presente all'anteprima Nazionale di Genova - ho capito i suoi silenzi; lui è così, dentro e fuori dal campo. Ma era anche il primo a ridere e scherzare, al momento giusto. Per me è stato un compagno di vita e di spogliatoio importante». Ad aiutarlo e ad accompagnarlo in questo racconto inedito promosso da Mola TV anche tutta la sua famiglia. Un film verità da brividi. «L'affetto della gente conta tantissimo, è un attestato di stima importante per me. Come accade quando un avversario o i tifosi di un'altra squadra mi applaudono quando faccio un gol. Noi calciatori viviamo anche di queste emozioni».

E, tanto per chiarire, Quagliarella ha ribadito che ha voglia di queste emozioni ancora per qualche anno. Bella notizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 05:01

