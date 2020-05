Campione d'Italia nella stagione 1979/80 con l'Inter, Carlo Muraro, classe 1955, è stato un giocatore di talento e velocità. Grande assist-man, ha giocato con tantissimi fuoriclasse.

Muraro si ricorda del suo provino all'Inter?

«Come potrei dimenticare. L'ho fatto a Rogoredo. Il mio primo allenatore è stato Arcadio Venturi. Lui e tanti altri allenatori mi hanno aiutato a crescere come calciatore ma soprattutto come uomo».

C'è un allenatore che le è rimasto nel cuore?

«Helenio Herrera. Mi ha fatto esordire in Serie A e, soprattutto, mi ha trovato un ruolo in campo ben definito. Giocavo a centrocampo, lui mi ha messo in attacco. Un allenatore speciale. Con lui, il pallone non mancava mai».

Ha giocato tanti anni a San Siro. E' davvero uno stadio diverso dagli altri?

«Ricordo che, il giorno del mio esordio, siamo arrivati un'ora e mezza prima della partita. Non c'era nessuno. Giocavamo contro il Cagliari. Ho pensato: Speriamo che non vengano in tanti'. Sono venuti in 70.000. Guarda, non è facile giocare a San Siro, anche perché i tifosi nerazzurri sono abituati bene. Capisco chi fatica ad ambientarsi, anche i campioni».

A proposito di campioni, ha giocato con tantissimi fuoriclasse. Chi le è rimasto nel cuore?

«E' vero. Facchetti, Corso, Rummenigge e tanti altri. Mi sono allenato con Luisito Suarez. Ecco, lui era di un altro pianeta. Non ho mai visto calciare uno come lui, destro e sinistro. Aveva una pulizia nel passaggio e nel tiro incredibile».

Ha fatto segnare tantissimi gol ai vari Boninsegna, Altobelli e Serena. Chi era il più completo?

«Difficile scegliere. Diciamo Altobelli ma perché è quello con cui ho giocato di più in carriera».

Oggi c'è Lukaku nell'Inter

«Ha un fisico impressionante. Se trova la giornata giusta, ti fa diventare matto. Inoltre, quando prende velocità, non lo prendi più. Si è adattato benissimo al nostro campionato».

Si aspettava un Conte così determinante?

«Sì, me l'aspettavo. Lui è bravissimo a trasmettere velocemente la sua mentalità ai suoi giocatori. La sua mano si vede subito. E' un martello, nel senso buono del termine».

