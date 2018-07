Campi rom, dalla Regione sì a censimento e stop abusivi

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiCensimento dei campi rom, con chiusura degli insediamenti irregolari: ora a chiederli è il Pirellone.Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato ieri a maggioranza e con voto segreto (39 sì arrivati soprattutto dal centrodestra e 31 contrari) la mozione con cui si invita la giunta di Attilio Fontana a procedere alla verifica del numero dei campi e delle presenze in Lombardia e, tra le altre cose, a monitorare la frequenza scolastica dei minori. Prima firmataria Silvia Sardone, consigliere di FI. Una mozione, ha detto che «intende portare avanti un'analisi seria dei campi regolari e irregolari, nell'ottica del loro superamento e per salvaguardare il futuro dei bambini». Soddisfatto l'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato (FdI) « passo importante nella direzione di quanto il mio assessorato già da mesi sta programmando». Contaria l'opposizione, con Carmela Rozza (Pd) che parla di mozione «razzista e demagogica». E che «non prevede risorse per il superamento dei campi regolari», come chiedeva proprio un emendamento Pd, che non è stato accolto.riproduzione riservata ®