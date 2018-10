Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Campari? È di moda. Lo dimostra Storie di Moda. Campari e lo stile la mostra in cartellone alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni. Fino al 9 marzo le opere di Bruno Munari, Fortunato Depero, Marcello Dudovich, Franz Marangolo, sono affiancate alle creazioni di Gianfranco Ferré e agli abiti scultura di Roberto Capucci.Curata da Renata Molho, l'esposizione mette in relazione il marchio con il mondo della moda, intesa come espressione di arte e costume. Divisa in quattro sezioni tematiche, Elegance; Shape and Soul; Futurismi e Lettering, la mostra mette in dialogo opere provenienti dall'archivio di Galleria Campari con prestiti da case di moda, musei e fondazioni. L'allestimento presenta, attraverso cortocircuiti cronologici, manifesti della Belle Epoque, bozzetti e abiti di Giorgio Armani, lavori pubblicitari, Campari in pieno stile Sixties, un abito e accessori della linea «Balmoda» di Laura Biagiotti, omaggio al maestro futurista Giacomo Balla; e ancora, la moda di Raffaella Curiel, che nel 1986 è stata ispirata ai disegni di Fortunato Depero per Campari.Galleria Campari, viale Antonio Gramsci 161. Sesto S. Giovanni; www.campari.com.(C.Bur.)riproduzione riservata ®