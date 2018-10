Campane a festa per salutare San Paolo VI

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ieri a mezzogiorno le campane hanno suonato a festa in tutte le chiese di Milano per salutare santo Paolo VI, ovvero Giovanni Battista Montini, che prima di varcare il soglio pontificio (il 21 giugno 1963) è stato per 7 anni vescovo di Milano, dal 54 al 63.A San Pietro c'erano anche 2500 pellegrini milanesi e il vescovo Mario Delpini alla Messa con cui Papa Francesco ha canonizzato Paolo VI. Rimasto nella storia della Chiesa come il Pontefice del Concilio Vaticano II, vicino al mondo del lavoro, papa Montini è il primo vescovo ambrosiano dopo San Carlo a essere elevato agli onori degli altari. Nato nel 1896 a Concesio, provincia di Brescia, anche dopo essere diventato Papa Montini continuò a essere legato alla Diocesi ambrosiana. Alla Messa presenti anche le istituzioni milanesi e lombarde: la vicesindaca Anna Scavuzzo, il presidente della Lombardia Attilio Fontana. E il gonfalone di Milano.