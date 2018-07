Camminano sui binari: travolti

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaTragedia sui binari ieri mattina lungo la linea che collega Milano a Piacenza. Poco prima delle nove due persone sono state travolte e uccise dal convoglio Trenord partito da Milano e diretto a Mantova.L'incidente su cui sta indagando le Polfer si è consumato a cinquecento metri dalla stazione di San Giuliano Milanese. All'improvviso il macchinista si è trovato davanti due sagome che camminavano lungo i binari. A nulla è valso il tentativo di frenare: i due pedoni sono stati colpiti in pieno. Subito è partito l'allarme e si sono messi in movimento i soccorsi, ma per i due uomini non c'è stato nulla da fare. Entrambe le vittime non avevano documenti e ci sono volute ore alla Polfer per risalire all'identità. Si tratta i due marocchini, entrambi di 40 anni, senza fissa dimora. La ricostruzione degli inquirenti è che facessero parte della comunità di disperati che trova riparo in un sottopasso vicino al luogo della tragedia. Probabilmente al momento dell'impatto stavano cercando di raggiungere la stazione di San Giuliano, in cerca di treni che li portassero a Milano.Il treno che li ha falciati si è fermato nella stazione di San Giuliano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La circolazione sulla linea è rimasta sospesa per tutta la mattinata. Per limitare i disagi, Trenord ha attivato bus sostitutivi tra le stazioni di Rogoredo e di Lodi.riproduzione riservata ®