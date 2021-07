Camila, che rivincita. L'azzurra Giorgi batte la n. 7 del mondo, la ceka Pliskova, e vola ai quarti del torneo di tennis dei Giochi, a un passo dalle semifinali. Mai nessuna tennista italiana ha vinto una medaglia alle Olimpiadi. E comunque, per la bella e brava Camila da Macerata il risultato ha già il sapore di una rivincita. L'avevano criticata per i risultati che non arrivavano ma anche per altro che non era tennis. Le sue foto sexy sono state oggetto di brutti commenti, su alcuni media, sui social. Lei non si è distratta affatto e non se ne è curata. Camila è soprattutto una giocatrice di alto livello che, se in giornata, può battere qualsiasi avversaria. Ecco, è tutto qui il destino della Giorgi: altri due-tre giorni da super Camila e la sua storia sportiva girerà per sempre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA