Camici, nuova accusa per Fontana

Ancora guai giudiziari per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

La Procura vuole far luce sui 5 milioni e 300 mila euro depositati su un conto Ubs a Lugano, prima gestiti attraverso due trust alle Bahamas del presidente e capire se l'intera somma, scudata nel 2015, sia davvero la generosa eredità lasciata dalla madre. Con una rogatoria in Svizzera prende il via così un nuovo filone d'indagine nato da quello con al centro il cosiddetto caso camici. In questo caso Fontana, già indagato per frode in pubbliche forniture, risulta iscritto anche per false dichiarazioni «nella voluntary disclosure» e autoriciclaggio, reati contestati dai pm Luigi Furno, Carlo Scalas e Paolo Filippini e dall'aggiunto Maurizio Romanelli. Il sospetto è che parte di quella cifra sia frutto di un'evasione fiscale, anche con rimesse portate in Svizzera in contanti, ma che risulterebbe prescritta.

Fontana ha fatto sapere che non vuole «lasciare ombra alcuna in ordine alla procedura della voluntary» rivendicando quella che a suo dire è veramente un'eredità. Così si è messo a disposizione della magistratura ed eventualmente a presentarsi di persona.

L'inchiesta dei camici, da cui è generata la nuova tranche svizzera, riguarda l'affidamento diretto, senza gara, del 16 aprile 2020 di una fornitura di 75 mila camici e altri dispositivi per far fronte alla prima ondata di coronavirus, per oltre mezzo milione di euro a Dama spa, società di Andrea Dini, cognato del governatore. Secondo i pm, per cercare di risarcire il cognato per i mancati introiti, dopo che, a maggio, venne a galla il conflitto di interessi e la compravendita fu trasformata in donazione, Fontana cercò di bonificare al cognato 250mila euro presi dal suo conto a Lugano. Un'operazione finita nel faro dell'antiriciclaggio della Banca d'Italia e da lì facendo partire l'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 05:01

