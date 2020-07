Camici e conti svizzeri Fontana rischia grosso

Greta Posca

Attilio Fontana sotto accusa, Lega nella graticola, il governatore rischia. Giorni pesanti per il presidente della Regione indagato per frode dalla Procura sulla vicenda della fornitura di camici, poi trasformata in donazione, da parte dell'azienda di moda del cognato Andrea Dini, anche lui indagato, titolare di Dama spa. La sua iscrizione nel registro degli indagati divide la politica tra chi ne invoca le dimissioni e chi grida alla giustizia ad orologeria.

I CONTI SVIZZERI La Procura sta anche verificando i conti svizzeri del presidente della Regione. Si tratta di soldi scudati nel 2015 provenienti da due trust aperti dieci anni prima alle Bahamas dalla madre ed ereditati alla sua morte dal futuro governatore. Risorse dichiarate, su cui ora i magistrati effettueranno gli accertamenti del caso, dal momento che l'indagine sui camici è scattata proprio da un bonifico del presidente al cognato da 250mila euro. Fontana sostiene che il bonifico era soltanto «un gesto risarcitorio» al cognato dettato dallo «scrupolo» di averlo danneggiato. Sui soldi svizzeri il legale Jacopo Pansa ha dichiarato: «Che vadano a vedere tutto quello che vogliono. Noi siamo tranquilli. È una eredità, scudata, regolarizzata, tracciabile e assolutamente ufficiale». Sono i 5,3 milioni comparsi nell'indagine.

OGGI IN CONSIGLIO Oggi il presidente della Regione Attilio Fontana intende intervenire sul caso in Consiglio regionale, dove era previsto il punto sull'emergenza coronavirus e sulle politiche di rilancio della Lombardia.

LA SFIDUCIA «Il Movimento 5 stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia al presidente Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in aula»: ha annunciato Massimo De Rosa, capogruppo dei grillini in Regione. E De Rosa chiede «alle altre forze d'opposizione di sostenere la nostra richiesta». Nei giorni scorsi anche il capogruppo Pd Fabio Pizzul aveva chiesto al presidente Fontana di chiarire in merito alla vicenda camici sia «ai magistrati, e su questo non vogliamo intervenire, ma anche ai cittadini lombardi».



