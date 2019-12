Camera commercio

Lavori sotto l'albero: saranno oltre 32 mila i nuovi assunti a Milano, Monza e Lodi a dicembre secondo le previsioni delle imprese. Tra questi, ben 26 mila nuovi addetti lavoreranno nel settore dei servizi, tra commercio (oltre 5500, pari al 17,2 per cento), servizi turistici, alloggio e ristorazione (3000, 10 per cento) e trasporto, logistica e magazzinaggio (più di 2.800, 8,7 per cento). Commessi, cuochi, camerieri ma anche fattorini, corrieri, addetti all'accoglienza, ristoratori sono infatti le professioni più richieste nel periodo pre-natalizio. In generale, sul territorio il settore dei servizi assorbirà circa l'80 per cento delle entrate di dicembre, contro una media nazionale del 75 per cento. È quanto emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA