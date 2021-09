Forza Italia perde i pezzi in Lombardia. E la lista dei transfughi dal partito di Berlusconi potrebbe allungarsi da qui a Natale. Ieri a saltare il fosso e a passare alla Lega sono stati due consiglieri. Uno è Alessandro Fermi (nella foto), che del Consiglio regionale è anche presidente. Un nome di peso il suo. «Lo faccio anche per uscire dall'ambiguità in cui Forza Italia è un po' caduta nell'ultimo periodo: una parte guarda a centrodestra, un'altra al centrosinistra. Le ambiguità non mi piacciono». Con lui è passato alla Lega anche il consigliere regionale Mauro Piazza. E nella giornata dei cambi di casacca c'è una terza defezione importante: ha lasciato Berlusconi per Salvini anche Daniele Nava, ex presidente della provincia di Lecco e sottosegretario della giunta Maroni.(G.Obe.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA