Calhanoglu time: Pioli si affida a lui per vincere il derby

Luca Uccello

La quarta stagione di Hakan Calhanoglu da giocatore del Milan è la migliore in assoluto. Lo dicono i numeri e chi, e sono tanti, viene abbagliato di continuo dalla sua luce in campo, da giocate da numero 10. Numero di maglia che indossa fin dal suo arrivo in Italia. Nel nostro campionato ha raggiunto le 105 presenze in serie A, ha segnato 18 reti. Hakan sta vivendo un momento magico che coincide con l'arrivo di Pioli in panchina e quello di Ibrahimovic in campo: 17 dei gol del Milan nelle ultime 12 partite portano la sua firma o una sua giocata sotto forma di assist. Numeri che fanno la differenza. Numeri che devono far pensare. Devono far riflettere che Calhanoglu è stato allenato da Montella, da Gattuso, da Giampaolo. Tre allenatori lontani tra loro, che lo hanno impiegato in più ruoli, sempre diversi tra loro (mezzala, esterno sinistro d'attacco e anche regista arretrato), mai nessuno nel suo ruolo. Mai nessuno prima di Stefano Pioli che invece ha deciso di metterlo dove meglio sa esprimersi: trequartista alle spalle di Ibra, e seconda punta all'occorrenza. Un ruolo perfetto, una posizione di campo che gli ha permesso di fare la differenza a favore del Milan, anche ora che non c'era Ibra. Se il Milan è primo in classifica, se il Milan arriva davanti all'Inter in classifica il merito è solo suo. Grande disponibilità, grande sacrificio, grandissima stima per l'allenatore di oggi, Stefano Pioli che sta facendo le fortune rossonere. Ma per meglio inquadrare il momento di Calhanoglu basta guardarlo in campo anche con la sua Turchia, perché l'1-1 con la Russia in Nations League è arrivato dagli sviluppi di una sua punizione. Da giovedì sarà agli ordini nuovamente del suo allenatore per prepararsi al meglio al derby che sta arrivando. Poi si dovrà pensare a sedersi al tavolo, a mettersi d'accordo su un rinnovo fondamentale per il Milan. Il suo contratto scade a giugno e la distanza al momento è incolmabile. Un derby che il Diavolo potrà giocare con Zlatan Ibrahimovic, non con Gabbia e nemmeno con Leo Duarte ancora positivo. Lo svedese davanti, Hakan dietro, Saelemaekers più che Castillejo, Brahim Diaz più che Rafael Leao. L'obiettivo è riuscire a colpire una difesa, quella dell'Inter, non certamente in salute, e lasciare il Milan a punteggio pieno verso l'obiettivo Champions League. Obiettivo che se raggiunto ha già un fioretto da rispettare, quello di Brahim Diaz: «Theo Hernandez ha detto che si tingerà i capelli di rossonero se il Milan si qualifica per la Champions League? Io non so che promettere, copio lui e ci faremo un selfie».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 05:01

