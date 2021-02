Calhanoglu re degli assist, nessuno come lui

Luca Uccello

E' il migliore. Insieme a Henrikh Mkhitaryan della Roma. Hakan Calhanoglu ha realizzato otto assist in questa Serie A, due nelle qualificazioni di Europa League, per un totale di dieci passaggi vincenti in stagione. A questo dato da primato assoluto vanno aggiunte sei reti, per arrivare così a un ammontare di sedici reti complessive nel ruolo di trequartista. E' il primo del nostro campionato e del Milan. Dietro di lui c'è Rafael Leao con 5 assist, poi Theo Hernandez con 4, infine Rebic a 3. E' un momento d'oro per l'ex Bayer Leverkusen sempre più padrone del Milan oltre che del ruolo e nella ripresa con il Crotone lo ha dimostrato, anche se ancora a metà servizio dopo aver sconfitto, come tanti altri suoi compagni di squadra, il coronavirus. Stefano Pioli punta su di lui. Lo ha fatto fin dall'inizio, dal suo arrivo a Milano. Il risultato si vede.

Ora manca solo la firma sul rinnovo di contratto. Una firma che non dovrebbe tardare ad arrivare. Il giocatore è sempre più convinto di restare in una squadra pronta a vincere probabilmente fin da subito. Il Milan è pronto ad alzare la propria offerta e avvicinarsi alle richieste dell'entourage del numero dieci rossonero. Ma il rinnovo di Calhanoglu non è l'unica priorità, parola di Paolo Maldini che conferma che la società di via Aldo Rossi sta lavorando. «Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo». Un Milan che continua a essere in testa al campionato con un significativo più 18 in campionato. Meno uno l'Inter, meno nove la Juventus con una partita con il Napoli ancora da recuperare. Insomma la squadra di Stefano Pioli viaggia sempre veloce, viaggia anche con le reti di Rebic, con quelle sempre di Zlatan. All'appello mancano solo quelle di Mario Mandzukic. Con Atalanta e Crotone ci è andato molto vicino senza però avere la soddisfazione di buttarla dentro. Con lo Spezia, pensando anche alla Stella Rossa, potrebbe toccare a lui dall'inizio e magari pure a far festa

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA