Calhanoglu: «Inter, eccomi» Oggi visite mediche e firma

Alessio Agnelli

Scippo Inter: dal Milan Çalhanoglu a parametro zero. Un altro colpaccio firmato Beppe Marotta, l'uomo degli svincolati di livello (con la Juve Pogba, Koman e Pirlo, solo per citarne alcuni) strappati alla concorrenza e messi sotto contratto.

Un altro trasferimento, il 7° nella storia (dopo Baruzzi, il 1° nel '67, Collovati, Serena, Guglielminpietro, Coco e Cassano, l'ultimo nel 2012), dalla sponda rossonera del Naviglio a quella nerazzurra. Con un coup de theatre in piena regola, l'Inter si è assicurata le prestazioni del 27enne turco Hakan Çalhanoglu, 172 presenze e 32 gol nelle fila del Milan dal 2017 e da oggi nuovo trequartista dei campioni d'Italia di Simone Inzaghi.

A confermarlo è stato il diretto interessato ai microfoni di Trt Sport, emittente al seguito della Turchia ad Euro 2020: «Sì, ho raggiunto un accordo con l'Inter - ha chiosato il classe '94 di Mannheim -. Domani (oggi, ndr) andrò a Milano e firmerò il contratto con i nerazzurri». L'accordo prevede un triennale da 5 milioni a stagione più bonus (un altro milione), con opzione per un quarto anno in nerazzurro.

Esattamente quanto chiedeva Çalhanoglu per rinnovare il contratto con il Milan, che non è mai salito oltre i 4, lasciando via libera a Marotta e Ausilio, pronti ad approfittarne.

Il primo contatto un mese fa. L'accelerata domenica mattina, dopo un'attenta valutazione del caso Eriksen, recuperabile nella migliore delle ipotesi per gennaio 2022.

Per il nazionale turco in giornata visite mediche (all'Humanitas di Rozzano e al Centro Coni di via Piranesi) e firma fino al 2024 con il club di Suning. Per Simone Inzaghi, che ha spinto per il closing, il sostituto del campione danese e senza spendere un euro (eccezion fatta per le commissioni da corrispondere a Gordon Stipic, agente di Çalhanoglu, ma spalmabili sui tre anni di contratto del classe '94). Chapeau Marotta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 05:01

