Calhanoglu, gol e assist al bacio, ma non basta

DONNARUMMA 6

Ne prende due ma non sa nemmeno come lui come. Respinge il rigore di Babacar. Quello che succede dopo non è colpa sua ma di chi è rimasto a guardare. E alla fine Calderoni fa qualcosa di imprendibile per chiunque.

CONTI 5

Non è un titolare fisso e chissà se mai lo sarà. Ha ancora tanta, troppa ruggine da tirarsi via. E con la testa continua a dimostrare di non essere un giocatore da Milan.

MUSACCHIO 5

Resta un giocatore lento, macchinoso che si ritrova in difficoltà anche con Babacar e Mancosu.

ROMAGNOLI 6

Mette una pezza a sinistra, un'altra a destra, al suo fianco. Fa quello che può ma da solo è dura.

THEO HERNANDEZ 5,5

Come Conti attacca ma non difende mai come dovrebbe fare un difensore moderno.

KESSIE 6

In mezzo a tanta qualità si perde un po'. Si gioca palla a terra, di prima, con un'idea di gioco che prima non c'era (34' st Rebic ng).

BIGLIA 6

Pioli si fida di lui. Lucas lo ripaga con novanta minuti d'altri tempi, quasi come quelli con la Lazio.

PAQUETA' 6,5

Fa il brasiliano e fa bene a farlo. Si diverte e diverte chi lo guarda. Giampaolo se ne faccia una ragione dal divano di casa sua (22' st Krunic 6: seconda comparata con la maglia del Milan).

SUSO 5

Anche Pioli, come Giampaolo e tanti altri, è caduto ai suoi piedi. Peccato che ancora un volta non riesca a cambiare la partita, a essere decisivo.

LEAO 6

Quando ne ha voglia lui a sinistra fa quello che vuole. Tira in porta due volte in meno di due minuti, qualche lampo in un tempesta di diffidenza che presto diventano applausi per tutti. Ma l'impressione è che da punta centrale sia davvero spreca (22' st Piatek 6: torna al gol su azione ma i meriti sono tutti di Hakan).

CALHANOGLU 7

Prima i fischi, lettura delle formazioni compreso, poi gli applausi convinti di San Siro. Fa un gol straordinario e un assist da paura. Tante giocate, tanta corsa e sacrificio in un attacco ancora con tanti problemi. Il cambio di allenatore gli ha fatto sicuramente bene.

PIOLI 5,5

La vittoria all'esordio personalmente gli manca 8 anni. Peccato perché il suo Milan prende tanti applausi, almeno per un tempo. Poi la squadra si ferma e il piccolo Lecce diventa grande. C'è da lavorare e tanto sulla testa di troppe primedonne.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

