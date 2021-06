Calhanoglu e gli altri quattro italiani: «Emozione unica»

Uno ha lasciato il Milan da poco, l'altro potrebbe farlo a breve. Si ritroveranno faccia a faccia, nemici per una notte. Stiamo parlando di Donnarumma e Calhanoglu. Stasera all'Olimpico, infatti, l'attaccante turco sfiderà gli azzurri nella gara inaugurale dell'Europeo e proverà a far male al portiere col quale ha condiviso quattro anni in rossonero. Al suo fianco altri 4 italiani: Demiral (Juve), Under (Roma) Ayhan e Muldur (Sassuolo). La stella però sarà proprio Calhanoglu che verrà schierato alle spalle di capitan Yilmaz.

Il milanista (al quale scade il contratto il 30 giugno) è emozionato. «Per me sarà una partita molto speciale - ha dichiarato ieri a Sky -. Gioco in Italia da anni e scendere in campo in una città italiana è speciale per me e per i miei compagni di squadra turchi che giocano in serie A. Ho parlato anche con Bonucci al telefono è stata una conversazione divertente. Conoscono bene la nostra squadra, conoscono i nostri giocatori e il nostro modo di stare in campo. Ci prendono sul serio». E sul serio Calhanoglu prende gli impegni con la sua Nazionale. Con la maglia della Turchia ha segnato, infatti, 13 gol in 56 partite. Ancora nessuno in un Europeo o Mondiale. Speriamo debba aspettare almeno altri due giorni. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 05:01

