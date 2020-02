Calendario intasato, opzioni a porte chiuse

Massimo Sarti

MILANO - Lo stadio di San Siro deserto e non gremito di tifosi ieri sera per Inter-Sampdoria è stato solo la punta dell'iceberg di una domenica sportiva surreale per l'emergenza coronavirus. In particolare in Lombardia e Veneto, regioni per le quali sabato sera il Governo aveva stabilito la cancellazione di tutte le manifestazioni sportive di ogni disciplina e grado.

Quindi, solo per limitarci alla serie A di calcio, rinviato non solo il match del Meazza, ma anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, previste per ieri pomeriggio. Al pari di Torino-Parma, anch'essa annullata. «Misura indispensabile», ha detto il prefetto di Torino Claudio Palomba.

Ancora prima di questi provvedimenti erano state rinviate Ascoli-Cremonese di sabato in B e Piacenza-Sambenedettese in C. Il blocco totale in Lombardia e Veneto ha fatto aggiungere altre 4 partite di ieri in terza serie, oltre a 5 incontri cancellati nel turno infrasettimanale di mercoledì 26 febbraio. Decimati i gruppi nord della serie D, con una particolarità: è stato il sindaco di Levico Terme (Trento) a decretare il mancato svolgimento del match tra la squadra locale e la Pro Sesto di Sesto San Giovanni, città alle porte di Milano interessata da una positività al coronavirus.

Già ferma la A1 di basket maschile per gli impegni della Nazionale e la A1 di volley uomini per le final-four di Coppa Italia a Bologna. Tanti i rinvii nei maggiori tornei femminili sotto canestro e sotto rete. In A1 di pallavolo donne stop anche a Novara-Caserta e a Chieri-Filottrano in Piemonte. Questa è solo una minima parte della cronaca di quanto avvenuto. E le prospettive restano incerte: per la durata dell'emergenza e per il fatto che provvedimenti drastici come quelli che hanno interessato Lombardia e Veneto potrebbero essere estesi ad altri territori. Come è stato chiesto per il Friuli Venezia-Giulia, per esempio, dal Governatore Massimiliano Fedriga.

Tornando alla serie A di calcio, si pone ora il problema dei recuperi in un calendario già intasato (soprattutto per Inter e Atalanta) e non allungabile a causa di Euro 2020. Per ora sono quattro le partite non disputate, ma nel prossimo turno teoricamente a rischio ci sono Milan-Genoa e la sfida scudetto Juventus-Inter.

Si fa largo l'ipotesi di match a porte chiuse nelle aree critiche, come male minore per la regolarità del campionato. «Eventualità presa in considerazione dal Governo. Ma ci sono due problemi: da un lato i biglietti già venduti, dall'altro eventuali questioni di ordine pubblico. Comunque è stato giusto per lo sport fermarsi ed allinearsi alle disposizioni delle autorità preposte». Così il numero uno del Coni Giovanni Malagò.

