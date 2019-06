Caldo e solitudine ecco il Piano anziani

Il primo caldo si fa sentire, con temperature massime fino a 32 gradi. E Palazzo Marino pensa ai propri anziani con il Piano anti-caldo, fra servizi indispensabili e attività scaccia-solitudine. Sulla linea degli anni scorsi si aiuteranno oltre 40mila anziani, di cui oltre 8.500 over 75 molto fragili, perché vivono soli. Il Comune va in soccorso alle persone in età avanzata: è attivo il numero verde gratuito 800 777 888, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 e, in caso di ondate di calore, dalle 8 alle 19, festivi compresi; agli operatori che rispondono si può richiedete i servizi offerti, dalla consegna di pasti caldi a domicilio (potenziati dal Comune) all'assistenza per la pulizia della casa e per l'igiene personale, dall'accompagnamento alle visite mediche piuttosto che per fare la spesa. Accanto alle prestazioni indispensabili vi saranno, fra qualche settimana, anche le iniziative anti-solitudine: gli appuntamenti coinvolgeranno tutte le strutture ricreative dedicate agli anziani. «La lotta alla solitudine, in qualsiasi periodo dell'anno, è per noi una priorità. Per questo - dichiara l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino - abbiamo costruito un piano per promuovere la socialità che è unico in Italia e ci impegniamo a proseguire nella sfida di un welfare per tutti». L'appello ai milanesi è di segnalare ai servizi sociali le persone in difficoltà, magari finora sconosciute agli operatori. (S.Rom.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

