Caldaia difettosa, famiglia in codice rosso

Salvatore Garzillo

Hanno capito che qualcosa non andava quando sono iniziati i sintomi: nausea, vomito, cefalea, brevi svenimenti. A quel punto, era circa mezzanotte, la famiglia ha chiamato il numero d'emergenza. In pochi minuti i paramedici del 118 sono arrivati in via Ernesto Rossi, a Lacchiarella, dove hanno trovato 4 persone con i chiari segnali di una intossicazione da monossido di carbonio.

I genitori, 44 anni il padre e 42 la madre, e i due figli maschi di 10 e 5 anni, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Niguarda. L'ingresso è stato in codice rosso ma nel corso delle ore le loro condizioni sono migliorate fino a escludere il pericolo di vita. I carabinieri intervenuti non hanno ancora accertato esattamente le cause dell'incidente ma concordano con la prima analisi dei vigili del fuoco, secondo cui potrebbe essere colpa di una caldaia difettosa.

Non è il primo caso di questo tipo dall'inizio dell'anno in Lombardia. Il più grave è stato registrato a Pieve d'Olmi, un piccolo comune in provincia di Cremona, dove lo scorso 3 gennaio una donna è morta a causa delle esalazioni da monossido. Patrizia Bonvini è morta nella sua villetta dove viveva con marito e figlio. Il 5 gennaio ha perso la vita un operaio agricolo marocchino di 29 anni nelle campagne di Borgo Mantovano per lo stesso motivo. Nel suo caso, però, a tradirlo è stata una stufa a gas che durante la notte ha saturato l'ambiente fino a ucciderlo nel sonno. A trovare il corpo è stato un connazionale che era venuto in Italia per fargli visita.

Altri due episodi sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica a Cimnago e Saronno, in totale ci sono state 8 persone accompagnate in ospedale in condizioni serie.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

