Calci e pugni contro autisti Atm, è allarme

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoAggrediti e pestati da quattro ragazzi, intenzionati a rifarsi contro qualcuno con la divisa dell'Atm, dopo aver perso l'autobus notturno. Le vittime sono due dipendenti di 48 e 54 anni: uno se l'è cavata con qualche livido, l'altro invece ha il volto tumefatto e gli occhi pesti: ha passato la notte al Pronto soccorso dell'Humanitas.Secondo la ricostruzione, verso le 3 del mattino i quattro giovani avevano perso un bus sostitutivo della M2 in Porta Genova. Una decina di minuti dopo, arrivati a Cadorna, forse a piedi, hanno intercettato un altro bus a bordo del quale avrebbero riconosciuto l'autista che accusavano di averli lasciati a piedi poco prima. Hanno tentato di salire, invano, e allora si sono sfogati a calci sulla carrozzeria. È a questo punto che i due graduati di Atm - che si occupano della circolazione dei mezzi di superficie - sono intervenuti per tranquillizzare gli animi. E invece in un attimo sono stati aggrediti a calci e pugni. I teppisti si sono dileguati prima dell'arrivo della polizia. I due tranvieri sono stati portati al Policlinico.L'aggressione è stata denunciata dalle Rsu di Atm: «È giunta l'ora - è la nota della rappresentanza sindacale - che le istituzioni e l'azienda intraprendono iniziative efficaci per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei colleghi che quotidianamente sono esposti a questi episodi di inaudita violenza». «Solidarietà agli aggrediti e a tutto il personale di Atm che ogni giorno, e soprattutto ogni notte, lavora esponendosi a grossi e sempre più evidenti rischi - ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato - alla mercé di sbandati di ogni risma».riproduzione riservata ®