Calci e pugni alla capotreno l'aggressore colpisce ancora

Due aggressioni in meno di una settimana. Sempre due donne, entrambe capotreno, in stazioni diverse ma trattate allo stesso modo: prese a pugni in faccia. L'autore si chiama Christian Mangalaviti, è un 43enne con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Una persona violenta, a dire dei poliziotti della Polfer che ieri mattina lo hanno arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti lo conoscevano già Christian Mangalaviti. È la stessa persona che venerdì scorso ha picchiato un'altra capotreno nella stazione di Seregno, una ragazza di 25 anni che ha avuto la sfortuna di incontrarlo sul regionale 25235 partito da Como San Giovanni alle 9,49 diretto a Rho. Quel giorno, Alle 10.15, all'altezza di Seregno, la capotreno aveva chiesto al passeggero trovato semi sdraiato sui sedili di mostrare il biglietto, ma la risposta di Mangalaviti è stata durissima. Prima gli insulti e poi le botte, successivamente giudicate guaribili in 10 giorni dai medici dell'ospedale di Desio. Nessuno dei passeggeri era intervenuto per prendere le difese della donna.

In quell'occasione Mangalaviti era riuscito a scappare, ma grazie alle testimonianze e ai video delle telecamere installate in stazione gli investigatori lo avevano comunque già identificato e denunciato. Gli uomini della Polfer lo hanno ritrovato ieri mattina, sempre alle 10,15, quando ha aggredito una capotreno di 30 anni con un pugno in faccia. Stavolta a scatenare la sua furia è stato l'invito a scendere dal treno perché arrivato a capolinea. Il 43enne, che in mattinata era stato avvistato da alcune persone mentre chiedeva in maniera aggressiva monetine alle passeggere, ha risposto ancora una volta con violenza e infine si è scagliato contro la dipendente di Trenord. Subito dopo ha tentato di nuovo la fuga, ma è stato bloccato prima che potesse uscire dalla stazione.

Gli agenti che lo hanno bloccato hanno riferito che l'uomo era molto agitato e che non ha fornito spiegazioni per il suo gesto. Le condizioni della capotreno sua ultima vittima sono migliori di quelle della collega aggredita venerdì scorso: è stata portata al Fatebenefratelli in codice verde.

