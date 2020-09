Calci all'arrestato, agenti sotto inchiesta

Schiaffi e calci a due arrestati ormai già immobilizzati a terra. È questa la scena immortalata da un cittadino svegliato nel cuore della notte dalle volanti che il 16 settembre scorso sono intervenute all'angolo tra via Giotto e via Pagano, dove i poliziotti hanno bloccato 2 pregiudicati di 44 e 46 anni che poco prima avevano tentato di svaligiare una gioielleria. Le immagini sono state pubblicate in esclusiva da Fanpage.it e ora la procura ha aperto un fascicolo per chiarire le posizioni degli agenti.

Ieri la questura ha annunciato con una nota ufficiale che «saranno valutati con rigore i profili disciplinari dei singoli comportamenti tenuti dagli operanti», spiegando che l'intervento è iniziato alle 4,13 dopo che una volante ha incrociato in via Ravizza un uomo in sella a uno scooter fermo in mezzo alla carreggiata che aspettava il complice che tentava di forzare una saracinesca usando un flessibile. Ne è nato un inseguimento terminato in via Giotto, dove inizia il filmato del testimone. Nel video sono chiari i modi violenti riservati ai pregiudicati ma manca la fase della resistenza dei due, che hanno provocato ad altri poliziotti ferite giudicate guaribili in 30 e 10 giorni. Gli arrestati, invece, sono stati medicati in ospedale per contusioni con prognosi di 5 giorni.(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

