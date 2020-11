Calano ricoveri e terapie intensive

Erano 1144 sabato, 825 domenica, 576 ieri: continua la flessione dei nuovi casi a Milano città. Anche i dati della provincia fanno intravedere gli effetti del lockdown di novembre: ieri 1604 nuovi positivi (erano 2208 domenica).

I segnali di luce si rafforzano anche nei dati che fotografano la regione: sostanzialmente invariato il numero dei nuovi casi (5289 ieri contro i 5094 del giorno prima) ma con una percentuale tra positivi e tamponi eseguiti che scende ancora: ieri ha toccato il 16%, dopo il 17% di domenica e il 19,9% di sabato. Resta tragico invece il dato dei decessi nelle 24 ore: ieri sono morti 140 pazienti, un numero altissimo, seppur più basso rispetto al giorno prima (165). Un segnale incoraggiante viene dalle terapie intensive: ieri per la seconda volta in pochi giorni i nuovi ricoveri avevano il segno meno davanti (-4). Deciso calo dei ricoveri anche nei reparti Covid a bassa intensità, -60 in 24 ore. D in un giorno i guariti-dimessi sono stati quasi ventimila: 19.637.



