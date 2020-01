Calano le aggressioni bus e metro più sicuri

Simona Romanò

I numeri sono incoraggianti. Le aggressioni ai danni di controllori, autisti di tram, bus e metrò sono calate in dieci anni di oltre il 75 per cento. I dati, forniti a Leggo da Atm, fotografano, almeno sulla carta, una situazione in netto miglioramento: infatti, dalle 219 aggressioni denunciate nel 2010 si è giunti l'anno scorso a 50.

Entrando nel dettaglio: i casi sui mezzi di superficie sono passati da 69 nel 2010 - con picchi di 97 nel 2013 e 90 nel 2014 a 24 l'anno scorso, dunque, molto meno della metà. In metropolitana, invece, gli episodi violenti consumati sui convogli, piuttosto che sulle banchine o vicino ai tornelli, sono stati 150 nel 2010 contro i 26 del 2019. Si tratta di numeri ufficiali, ovvero sono stati raccolti tutti i fatti denunciati dal personale Atm, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e all'occorrenza del 118. Poi, però, vi è la valanga di avvenimenti spiacevoli ai quali i conducenti si sono talmente abituati da non denunicare neppure. Lo sputo, l'insulto, la spinta sono molto diffusi ed è come se fossero stati normalizzati. Ma creano un clima di paura.

L'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese fa sapere che «fa tutto ciò che è possibile, ovviamente nell'abito del suo ruolo, e ha investito negli anni cifre ingenti in personale e sistemi tecnologici, fra telecamere, allarmi, sensori, per migliorare il livello della sicurezza di dipendenti e passeggeri». «Detto ciò - precisa poi - collaboriamo costantemente con le forze dell'ordine».

Le ultime due aggressioni risalgono a una decina di giorni fa: il 13 gennaio, un agente di stazione è stato assalito nel mezzanino della stazione Duomo dopo un litigio scoppiato per il ticket. E qualche giorno prima era accaduto a un collega a Caiazzo, sulla M2: è stato preso a pugni perché aveva intimato di fare il biglietto a due stranieri che avevano scavalcato.

Per arginare il fenomeno Atm ha aumentato, negli anni, la security: oggi si contano 130 vigilantes; di questi, 23 sono stati assunti nel 2019 e quest'anno ne arriveranno altri. Soprattutto dopo l'intervento del sindaco Giuseppe Sala che ha dato mandato «all'azienda proprio di incrementare le squadre della security nelle ore serali e notturne, e di agire al più presto sulla 90/91». Che è quella che storicamente detiene la maglia nera. A creare problemi sono però tutte quelle tratte dirette in periferia: la 57 per Quarto Oggiaro; la 56 che transita in via Padova; la N15 che sostituisce, di notte, il metrò verso Gratosoglio. Per i tram, invece, quelli più pericolosi sono il 3, 9, 12,15,16, 27, che vanno a toccare i quartieri periferici. Per quanto riguarda il metrò le difficoltà maggiori sono sulla M2, nei giorni della movida, da Porta Genova a Gessate. E le stazioni più critiche sono quelle di Loreto, Cascina Gobba, Lampugnano, Pasteur.

