Calabria in rosso, salta il derby. Rebic chi?

DONNARUMMA 6

Non fa una parata. Solo normale amministrazione in una domenica dove il Milan vince ma ancora una volta senza entusiasmare, lontano da quello che tutti immaginavano a inizio estate.

CALABRIA 5

Alla fine è l'uomo più pericoloso, quello che spaventa il Verona, che fa gridare al gol, prima di quello vero. Peccato per il rosso. Niente derby.

MUSACCHIO 6

Prende un calcio in faccia e il Milan ci guadagna. Ma anche in superiorità numerica c'è da sudare là dietro.

ROMAGNOLI 5

Si fa sorprendere due volte. Sempre da Verre: nella prima occasione l'ex Samp spara alto, poi prende il palo.

RODRIGUEZ5

Anonimo. Mai un'accelerazione, un cross, figuriamoci un assist. Maldini aspetta Theo Hernandez. E non è il solo

KESSIE 6

Il campo è pessimo, pieno di zolle, con tante buche ma non per lui, per uno col suo passo.

BIGLIA 4,5

Regista lento di un DIAVOLO che non riesce mai a inserire la marcia giusta per far vedere un gioco bello, diverso dal passato. Perché non mettere Bennacer dall'inizio? Se lo chiedono in tanti, in primis da Casa Milan.

CALHANOGLU 6

Procura il rigore che permette a Piatek di tornare a segnare e al Diavolo di continuare a restare vicino alle prime posizioni. Per il resto una partita fatta di qualche alto, troppi bassi.

PAQUETA' 5

Giampaolo lo manda in campo, lo mette nella miglior condizione possibile, nel suo ruolo. Ma Lucas fallisce. Niente giocate brasilere, nessuna giocata ancora da grande (1' st Rebic 5: la prima è da dimenticare).

SUSO 5

Non fa il trequartista, non fa nemmeno la differenza. E se lui non gira il Milan fatica a fare gol

PIATEK 6Un rigore per sbloccarlo, per sperare che Krzysztof sia tornato a essere il Killer che il Milan ha bisogno. Un rigore, la palla dentro e un'esultanza piena di rabbia. Tra pistole al cielo e un dito al viso per mettere fine a tutte le polemiche.

GIAMPAOLO 5

Prende altri tre punti ma non si può essere contenti e nemmeno troppo soddisfatti. Il Verona ha giocato in 10 per un tempo e mezzo eppure il suo Milan, quello senza trequartista, non ha preso in mano la partita, anzi ha sofferto, ha fatto fatica a vincere anche questa partita proprio come col Brescia. E adesso c'è l'Inter.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA