Cala lo smog, sale lo scontro

Elisa StrainiTorna sotto la soglia di guardia il pm10 e i diesel Euro 4 riprendono oggi a circolare. Via dunque il blocco temporaneo che scatta dopo i tre giorni di sforamento, così come è stabilito dal Protocollo Aria regionale, ma restano le polemiche tra Comune e Palazzo Lombardia.Il confronto è sulle deroghe, quelle che la Regione intende introdurre per over 70 e per cittadini con basso reddito in possesso di diesel Euro 3, veicoli per i quali a livello regionale è previsto il blocco programmato dal 1° ottobre al 31 marzo e per cui il gruppo consiliare della Lega in Regione ha presentato richiesta al presidente Attilio Fontana e all'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo. Ma anche quelle che associazioni di categoria come gli ambulanti e alcuni schieramenti politici, a partire dalla Lega, vorrebbero - anche per uniformare i diversi divieti - per la futura Area B, la nuova zona a traffico limitato delineata da Palazzo Marino al via a gennaio, con stop per veicoli benzina euro zero e diesel euro 0, 1, 2 e 3, su gran parte del perimetro cittadino. «Area B è un'iniziativa coraggiosa e vogliamo portare a casa i risultati sull'ambiente. Quindi sono disponibile a ragionare, ma come principio non sono tanto favorevole a creare troppe deroghe», ha detto chiaramente ieri il sindaco Sala perché «il rischio è disorientare i cittadini».In ogni caso è aperto al dialogo con la Regione. «Ne discuteremo», ha precisato, ma secondo il sindaco «l'unica via di collaborazione che suggerisco alla Regione, ma ci vorrebbe anche un intervento del Governo, è quella di rafforzare gli aiuti a chi vuole cambiare auto. Però noi non proporremo troppe deroghe». «Accanimento della giunta contro gli automobilisti» ha accusato il consigliere regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi.Per oggi, intanto, a fronte dello sciopero dei mezzi la Regione ha fatto sapere che potranno circolare anche i veicoli più inquinanti.