Cade dal monopattino e si spacca i denti

Un altro grave incidente in monopattino a Milano. La scorsa notte una ragazza di 21 anni si è ferita al volto dopo essere caduta da una pedana elettrica. La giovane è stata soccorsa dalla polizia locale e dal 118 e portata in codice rosso al Policlinico dopo essersi spezzata alcuni denti. Le sue condizioni non sono gravi. È accaduto intorno a mezzanotte in piazza San Babila, dove la ragazza è caduta «in prossimità di un leggero rialzo della strada - hanno spiegato gli agenti - probabilmente perdendo il controllo del mezzo».

Sull'incidente è intervenuto l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, che è anche consigliere comunale per Fdi: «La necessità di un intervento normativo urgente che introduca delle regole per l'utilizzo di questi mezzi diventa ogni giorno più evidente. Penso, in primis, all'introduzione dell'obbligatorietà del casco, alla necessità di prevedere l'apposizione di una targa sui veicoli in modo da renderli identificabili e consentano la stipula di un'assicurazione che tuteli sia gli utilizzatori che eventuali altri soggetti coinvolti nei sinistri e all'autorizzarne l'uso solo ai maggiorenni. Solo ieri ci sono stati cinque incidenti con coinvolti monopattini elettrici».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

