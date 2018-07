Cade da scala e muore choc a Palazzo Reale

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloEra lo storico allievo e assistente del pittore Agostino Bonalumi, per anni gli è stato vicino, e anche la sua morte è legata al maestro. Ieri mattina Luca Lovati è morto precipitando da un'altezza di quasi cinque metri mentre allestiva la mostra al Palazzo Reale. Lovati, restauratore, 69 anni, era proprietario di una ditta che portava il suo nome e collaborava alla realizzazione dell'antologica dedicata al pittore astratto (morto nel 2013) in programma nelle sale di Palazzo Reale. L'apertura della mostra era prevista per venerdì 13 luglio. Poco dopo le 12 di ieri Lovati era su una scala per sistemare gli ultimi ritocchi quando ha perso l'equilibrio ed è caduto battendo violentemente la testa sul pavimento. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ed è stato trasportato al Policlinico, ma è morto poco dopo il ricovero, prima di poter essere operato per l'emorragia alla testa. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti, l'ipotesi è una violazione della legge sulla sicurezza sul lavoro del 2008. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, responsabile del dipartimento ambiente, salute e lavoro ha già svolto un sopralluogo nella sala dell'incidente. Per ora sono state raccolte le immagini delle telecamere di sicurezza della stanza. Al momento (ma sono indiscrezioni che potranno essere accertate solo con l'autopsia) sembrerebbe che Luca Lovati abbia perso l'equilibrio a seguito di un malore. Quasi certo, invece, che l'uomo non avrebbe dovuto essere su quella scala. Il compito sarebbe toccato a uno dei manovali, ma lui ha insistito per occuparsi personalmente delle rifiniture. Con la sua morte salgono a 40 le vittime sul lavoro da gennaio in Lombardia, secondo i dati diffusi dalla Cgil milanese.Il Comune «porge le più condoglianze alla famiglia» e ha annullato l'inaugurazione della mostra Pino Pinelli prevista per ieri a Palazzo Reale. Condoglianze anche dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli.riproduzione riservata ®