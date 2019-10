Caccia allo stupratore del parco

Ha ricordi vaghi ma è riuscita a fornire alcuni elementi agli investigatori. Ricorda che il suo aggressore aveva la pelle scura, nella memoria si è cristallizzata l'immagine di lui che la invita a uscire dalla discoteca per prendere aria. Una volta fuori l'avrebbe cinta al fianco e, approfittando del suo stato psicofisico alterato dall'alcol, spinta in un punto appartato del parco Sempione a poca distanza dall'uscita dell'Old Fashion.

Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Marco Calì, lavorano su questi elementi da sabato mattina, quando una dominicana di 20 anni si è presentata agli uffici della Polfer alla stazione Garibaldi assieme alle amiche per denunciare lo stupro. La sera prima era andata a ballare nel locale del centro, ha bevuto molto e dopo alcune ore ha accettato l'invito dello sconosciuto. Il rapporto è stato completo, questo significa che l'aggressore potrebbe aver lasciato tracce biologiche che i tamponi eseguiti alla clinica Mangiagalli evidenzieranno sicuramente.

Subito dopo la violenza l'uomo l'ha riaccompagnata davanti all'ingresso, dove poi la 20enne ha ritrovato le amiche a cui ha raccontato cosa era accaduto. Assieme hanno girovagato ancora un po' per la città fino a raggiungere la stazione di Garibaldi, dove avrebbero atteso il primo treno per tornare a casa. La sudamericana non vive in Lombardia ma frequenta la città per motivi di studio. Quando ha visto gli agenti della polizia ferroviaria, i primi uomini in divisa incontrati lungo il percorso, ha chiesto aiuto.(S.Gar.)

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

