Caccia all'uomo in metrò convogli fermi per un'ora

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloUno scippo maldestro, una fuga disperata braccato dai passanti e dalla polizia. E il tentativo finale di far perdere le proprie tracce imboccando la galleria della metro. Con il risultato di mandare in tilt la linea gialla per un'ora. È stata un mattinata di caos, nelle strade multietniche del Corvetto, scatenata da un ragazzo egiziano di 22 anni, incensurato, almeno fino a ieri.Il giovane è stato protagonista di una fuga rocambolesca dopo aver scippato una donna di 65 anni all'angolo tra corso Lodi e via Oglio. Erano le 12,16: l'egiziano ha strappato due collanine d'oro dal collo della pensionata, le cui urla hanno attirato l'attenzione dei passanti. Mentre alcuni chiamavano la polizia e soccorso la vittima, altri sono partiti all'inseguimento del nordafricano. In via Polesine è entrato in un supermercato, ma mentre attraversava le corsie deve aver capito di aver fatto la fine del topo. Così ha puntato l'uscita e per liberarsi della guardia giurata - un giovane di 28 anni - non ha esitato a ferirlo all'avambraccio destro con un taglierino che aveva in tasca. L'addetto alla sicurezza ha riportato un taglio di striscio e l'egiziano è tornato in strada. Qui si è imbattuto in una volante che lo stava cercando e la fuga è ripresa.Un centinaio di metri dopo ha preso le scale della metro di Corvetto e, approfittando del treno fermo, si è infilato nella galleria. È sparito per nel buio ma gli agenti hanno continuato ad incalzarlo. Poco più avanti ha imboccato una scala di emergenza nella speranza di raggiungere una grata aperta. La corsa è finita di fronte a un'inferriata col catenaccio. È però iniziata una lunga trattativa durante la quale ha minacciato di lanciarsi dalla cima della scala alta cinque metri. I poliziotti hanno aspettato l'attimo giusto, appena si è distratto lo hanno disarmato e dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo. Alle 13,32 sono riemersi dal tunnel e i treni sono ripartiti.riproduzione riservata ®