C'erano una volta i caseggiati di via Rembrandt 12 e via Solari 40. Qui, in spazi in disuso, gli inquilini decisero di mettere in comune libri, anche con gli abitanti del quartiere. Era il 2013 ed era nata la biblioteca di condominio. Oggi sono 17, popolari e non, in centro e periferia. Un fiore all'occhiello dell'amministrazione di cui l'assessore Filippo Del Corno va orgoglioso: «Le biblioteche di condominio sono un caso unico nazionale e internazionale». C'è la biblioteca del condominio Aler di via Belinzaghi 11 (foto), intitolata ai giudici Falcone e Borsellino. In via Pastonchi 2, in un condominio popolare gestito da Mm, Enrica e Giovanna, due custodi sociali del Municipio 7, gestiscono la biblioteca con oltre 2.000 libri, un servizio di bookcrossing e uno spazio d'incontro per letture e ascolto. In viale Espinasse 106, invece, la biblioteca condominiale è in un appartamento confiscato alla criminalità organizzata.

L'ipotesi, uscita in commissione consiliare, è che i palazzi in cui si adotti la biblioteca di condominio ottengano sconti sulla Tari. Ma lo deciderà la prossima giunta. (P.Pas.)

