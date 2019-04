C'erano due misere e decrepite sorelle che vivevano in una casupola. La vita non era stata generosa con loro, fino al giorno in cui il re passando di lì non sentì la voce di una delle due. Così bella e suadente da perderci la testa. Ingannato dal mignolo che lei gli tende attraverso la porta, la invita a passare la notte con lui. Solo all'alba si accorge che è una megera. Furioso, scaglia la vecchia dalla finestra, che si salva restando appesa a un ramo dove una fata impietosita le restituirà bellezza e giovinezza. A questo punto anche la sorella, rimasta sola, vuole tornare bella e si fa scorticare.

Dopo Matteo Garrone al cinema, anche Emma Dante da domani al Piccolo Teatro Melato si immerge nel lussureggiante immaginario seicentesco di Giambattista Basile mettendo in scena una delle novelle di Lo cunto de li cunti overo lo trattenimiento de peccerille, La Scortecata, appunto. Una partitura perturbante, misteriosa e giocosa, per due attori en travesti, Giuseppe D'Onofrio e Carmine Maringola. (O.Bat.)

