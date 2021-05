C'è un uomo la cui voce risuona tra le volte del Duomo, da quella voce esplode un diluvio di storie, anatemi, ammonimenti e fede. Quell'uomo è Dante Alighieri e quella voce, nella suggestiva cornice tardogotica della cattedrale milanese, l'ha portata Massimiliano Finazzer Flory. Si deve infatti al direttore artistico di Dante in Duomo la curatela della celebrazione nel 700esimo dalla morte del sommo poeta, un progetto voluto dall'arciprete del Duomo Gianantonio Borgonovo con la collaborazione della Veneranda Fabbrica e della Biblioteca Ambrosiana. «Progetto non inedito ricorda con una punta di vezzo storico Finazzer Flory perché in verità nel 1418 il Duomo ospitò la lettura integrale dell'opera di Dante». La serie di appuntamenti procede fino al 9 luglio ma, giusto due giorni fa, è terminata la lettura (da parte degli allievi del Piccolo Teatro) della Cantica dell'Inferno, la più celebre. Adesso si sta percorrendo il Purgatorio (oggi canti V e VI). È l'occasione per fare un primo bilancio sull'iniziativa.

Direttore Finazzer Flory, si può parlare di successo?

«Davvero al di là di ogni aspettativa. Non che avessi dubbi sulla fame di cultura dei milanesi, perlomeno di quella parte di cittadini che sono ben coscienti che il centro non è solo territorio da shopping».

Cosa l'ha stupita di più?

«La presenza e la partecipazione dei giovani: i nostri appuntamenti sono gratuiti, ma anche in collegamento via social e su Chiesa Tv. I giovani non sono mancati su entrambi i fronti. Dante parla al loro cuore perché parla di amore: e i giovani conoscono questo linguaggio».

Il Duomo ai milanesi e non solo ai turisti, una volta tanto.

«Questa è un'altra vittoria: molti milanesi hanno perso la frequentazione della loro cattedrale. In questi giorni li ho visti commossi, anche solo a entrarci».

Quali sono state le Cantiche più seguite?

«La lectio magistralis introduttiva all'Inferno il 3 maggio con Massimo Cacciari; poi naturalmente il Canto V con Paolo e Francesca ma, anche, il XXXIII con il Conte Ugolino».

Riscoprire la complessità del passato senza cedere al manicheismo della cancel culture, si può?

«Si deve. Dante fu pellegrino, esiliato, coscienza civica e politica, un personaggio complesso. La storia è contraddizioni e punti di vista. A corredo di ciò, segnalo la mostra L'Amor che move il sole e le altre stelle, che ho appena inaugurato in CityLife e che durerà fino al 30 giugno: nove artisti contemporanei, tra cui Michelangelo Pistoletto, Giovanni Gastel e Roberto Cacciapaglia, associano al celebre verso dal Paradiso le proprie creazioni».

L'iniziativa Dante in Duomo può diventare una formula valida per altri autori?

«Certo. Se vogliamo raccontare Milano servono storie da narrare, e la letteratura è nostra alleata».

