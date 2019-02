Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è un bus di colore rosa che attraversa il deserto australiano. Un po' casa un po' torpedone, che trasporta i protagonisti di Priscilla - un trio di drag queen molto particolari - e che parcheggia davanti agli Arcimboldi. Da oggi al 3 marzo torna il musical pop-dance (tratto dall'omonimo film) in una nuova versione, regia di Matteo Gastaldo. Oltre alla band dal vivo diretta da Fabio Serri, sfoggia, accanto a Mirko Ranù (Felicia) e a Christian Ruiz (Mitzi), un protagonista d'eccezione: Manuel Frattini (foto al centro), ex Peter Pan ed ex Pinocchio, che veste tacchi e parrucca di Bernadette, il più anziano delle drag queen e il più saggio. «Questo ruolo è un regalo che mi faccio, perché cambio radicalmente pelle», spiega Frattini. «In Priscilla ci sono finito per caso: da sempre fan di questo musical, avevo sentito che il ruolo di Bernadette era ancora vacante e ho deciso di propormi. Ho sostenuto il provino e l'ho passato». Il segreto di Priscilla? «Banale, anche se vero, dire una storia di tolleranza. La forza è soprattutto l'equilibrio perfetto tra le vicende dei tre amici e alcune hit storiche dance, da Go West a Like a Virgin a It's Raining Men. Il pubblico non riesce mai a stare fermo». Frattini si è ispirato al mondo nostalgico delle dive anni 50, tipo Bette Davis: «Proprio a quest'epoca ho pensato quando mi sono calato nel ruolo. Faccio 12 cambi costume, restando sempre in scena». (F.Gat.)