C'è tanta attesa attorno alla Nazionale di pallavolo maschile, tradizionalmente sempre molto battagliera e vincente alle Olimpiadi. Allenati da coach Chicco Blengini, gli azzurri sognano l'ennesima medaglia a Tokyo 2020. L'allenatore, argento a Rio 2016, crede tantissimo nel concetto di gruppo.

Blengini, ci siamo: sabato già Italia-Canada, poi la Polonia e i padroni di casa del Giappone.

«Noi siamo pronti. La consapevolezza delle Olimpiadi cresce con il passare del tempo. Quando prepari il materiale, sali sull'aereo, arrivi a Tokyo, ogni passaggio ti avvicina al momento clou del torneo».

Purtroppo, non ci sarà spazio per il pubblico.

«E' già un grande risultato, secondo me, che si giochino queste Olimpiadi. Il Giappone sta facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza. Purtroppo ci siamo abituati a giocare senza pubblico. Sarà strano quando torneranno gli spettatori ai palazzetti».

Si riuscirà a sentire lo spirito olimpico?

«Sì perché, alla fine, quello su cui si è concentrati è il torneo. Anche se ci sono delle condizioni diverse, è la competizione sportiva quella che conta di più. Tutti siamo lì per provare a fare più strada possibile».

L'Italia ha sempre fatto grandi risultati alle Olimpiadi.

«In realtà ci sono almeno quattro squadre che sono più attrezzate di noi. Brasile e Polonia sono le favorite ma, chiaramente, noi cercheremo di fare del nostro meglio anche perché nello sport, per fortuna, non c'è nulla di già scritto. Lo sport è bello perché imprevedibile e capace di regalare sorprese in ogni momento».

Quale è il segreto di questa Nazionale?

«Credo moltissimo nel gruppo. E' una componente fondamentale per provare a fare più strada possibile».

L'Italia di Mancini ha vinto gli Europei puntando sul gruppo.

«Roberto è stato straordinario nella gestione e ad accordare fiducia incondizionata ai suoi giocatori, anche a quelli che non stavano attraversando un momento positivo. Nessuno credeva nella Nazionale di Mancini ma lui sì ed è stato bravissimo a dare forza ai suoi giocatori. Così ha creato un gruppo fortissimo e molto determinato».

Nella sua Italia c'è Ivan Zaytsev, alla sua terza esperienza alle Olimpiadi.

«Io continuo a pensare che sia importantissimo il gruppo ma, indubbiamente, Zaytsev è il giocatore con più esperienza in questa spedizione. Sa cosa significa partecipare alle Olimpiadi e ci aiuterà».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA