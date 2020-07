C'è Spal-Inter Conte ordina: «Serve la giusta attenzione»

Alessio Agnelli

«Con la Spal avanti per la strada giusta: quella dell'entusiasmo, giusta attenzione e della voglia di ottenere sempre i 3 punti». Più che un diktat da portare a termine per ragioni di classifica (il 2° posto, a portata con un'altra vittoria), un «atteggiamento mentale» da consolidare anche questa sera (alle 21.45, diretta tv Dazn, arbitro Giua) a Ferrara contro l'11 di Di Biagio. Tornato alla vittoria lunedì contro il Toro, Antonio Conte chiede questo alla sua Inter alla vigilia della sfida testa-coda con la Spal: continuità di risultati «perché dovremo scendere in campo con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia che stiamo dimostrando, facendo il massimo e provando a centrare una vittoria che sarebbe molto importante - ha proseguito l'ex ct -. A Ferrara conterà molto il nostro atteggiamento, perché è vero che la Spal ha una classifica deficitaria, ma le insidie sono quelle di affrontare il match senza la giusta determinazione. Dovremo fare grande attenzione».

Per evitare altre sbandate e migliorare i numeri (68 alla 32esima giornata, come non accadeva dal 2008-09 all'Inter; 18 nerazzurri a segno e solo 4 ko, come la Juve) già importanti e diretta «testimonianza delle ottime cose che questa squadra sta facendo - ha sottolineato Conte -. Devono essere uno stimolo per proseguire così e fare anche meglio».

Contro la Spal secondo forfait consecutivo di Lukaku. «Sta smaltendo la contrattura: speriamo di riaverlo quanto prima». O domenica sera, per la precisione, e pronto per il big-match con la Roma come Barella, un altro che «ha ricominciato ad allenarsi con la palla ci auguriamo di poterlo avere all'Olimpico - ha concluso l'ex ct -. Vecino ha un problema al ginocchio, Sensi sta continuando le cure, solo Moses è a disposizione». A Ferrara spazio a Skriniar, De Vrij e Bastoni nei 3 dietro. Candreva, Gagliardini, Brozovic e Biraghi in mediana, con Eriksen a supporto di Lautaro e Sanchez.

