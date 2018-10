C'è Roma-Plzen DiFra punta sull'effetto-derby

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ripartire, pure in Champions dove di tempo non ce n'è troppo. La Roma stasera contro il Viktoria Plzen cercherà la 1ª vittoria europea per togliersi dall'ultimo posto nel girone e cancellare l'esordio da incubo al Bernabeu. «Giusto festeggiare perché una vittoria nel derby vale doppio. Ma ora conta l'equilibrio nell'atteggiamento e nel lavorare di squadra», ha avvisato ieri Di Francesco. Non è detto che per farlo bisognerà usare lo stesso modulo. Pastore e De Rossi torneranno solo dopo la sosta. Probabile il ritorno al 4-3-3. Pure Kolarov non è al top, potrebbe quindi toccare a Santon spostato a sinistra. «Davide è l'esempio che pur non giocando ma allenandosi bene si possono fare grandi prestazioni». Quella che DiFra si attende da Dzeko (per lui tripletta contro il Plzen nel 2016): «Gli manca solo il gol, ora va coccolato». (F. Bal.)riproduzione riservata ®